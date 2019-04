Etienne Bax slaat hard terug in GP Lommel

De GP-zege in Lommel was een prooi voor de wereldkampioenen Marvin Vanluchene/Ben van den Bogaart. Maar Etienne Bax en zijn bakkenist Kaspars Stupelis verlieten het Stedelijk Motorcrosscentrum als morele winnaars.

De Bergeijkenaar (30) en zijn Letse compaan reden de 2e manche het hele veld aan gort, nadat zij in de 3e ronde Daniël Willemsen/Luc Rostingt van de leiding hadden verdrongen. Halverwege de openingsmanche leek het dagpodium ver weg voor Bax. Tot drie keer toe viel hij van de motor. ,,De kuilen op het circuit zijn dichtgeschoven, maar niet hard aangereden. Ik reed met mijn voorwiel in een dichtgeschoven stuk zacht zand en we kapseizen eraf", deed een aangeslagen Bax tussen 2 manches zijn verhaal. Vanuit het achterveld knokte de tweevoudig wereldkampioen zich terug richting top 5. Met vallen en opstaan.

Bax-begin

,,Dit is een typisch Bax-begin. Wij willen heel graag, misschien te graaf. Door die val kwamen we in een groepje van buiten de top 20 terecht. Daar wil je zo vlug mogelijk tussendoor. Dan kom je nog wel eens wat tegen. Het heeft tot een minuut of 12 geduurd voordat we de rust weer gevonden hadden", zei Bax.

In de slotronde kukelde Stupelis nog een keer uit de bak. Daardoor stropte de inhaalrace bij positie 6. Opgeteld bij een sublieme 2e manche resulteerde dat aan het einde van de dag in de 3e podiumplek, achter Vanluchene en Willemsen.

,,Nu hebben we laten zien wat we kunnen. Ik weet dat we de meeste trainingsuren hebben. Als je dat niet om kunt zetten in resultaten is dat mentaal heel moeilijk. Nu gaan we toch met een goed gevoel de komende wedstrijden tegemoet. Het allerbelangrijkste is dat we er beter voorstaan dan een jaar geleden.” Bax doelde op de valse start van de vorige WK-jaargang, toen hij in Oss al in de eerste de beste manche crashte en een sleutelbeen brak.”

Etiennes broer Robbie streed in zijn woonplaats niet mee om de dagprijzen, maar de bakkenist kon tevreden zijn met een 6e plaats. Hij vormt een nieuwe combinatie met de Belgische stuurman Arne Dierckens en de twee hadden voor de aftrap van het WK nog niet veel gelegenheid gehad om samen te rijden.

Kops tegen wereldtop aan