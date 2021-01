Europacup basketbal in een huilende stad

Crisisoverleg in De Maaspoort. Het is dinsdag aan het begin van de middag als in het Bossche sportcentrum de geluiden doorsijpelen dat de relschoppers wellicht die kant op komen. De wijken Maaspoort en Empel zouden het nieuwe doelwit zijn. Bob van Oosterhout komt even later hoofdschuddend aangelopen. ,,Ongelooflijk dit. Echt bizar”, zegt de eigenaar van Heroes Den Bosch. In het spoedberaad heeft hij zojuist contact gelegd met burgemeester Jack Mikkers en met de politie. ,,Er komt extra beveiliging. Je moet er toch niet aan denken dat sommigen van die gasten het in hun hoofd halen om hier de hal binnen te komen.”