Europees avontuur Heroes Den Bosch is ten einde

Heroes Den Bosch streed voor wat het waard was dinsdagavond in De Maaspoort, maar dat was niet genoeg tegen het Poolse Stal Ostrow Wielkopolski. De bezoekers wonnen met 83-92 en kegelden de Bossche basketballers uit de FIBA Europe Cup.

Vooraf was al duidelijk dat Heroes de underdog zou zijn in de confrontatie. De Polen hadden al hun wedstrijden in de groepsfase gewonnen, waar Heroes de achtste finales had bereikt met een winst na verlenging tegen Donar Groningen en een nederlaag tegen de sterke Russen van BC Parma Perm.

Toch kwam Heroes kwam dinsdag flitsend uit de startblokken. Waar de Polen aanvankelijk nogal wat schoten misten, stond het vizier aan Bossche kant op scherp: 17-6 na de eerste vijf minuten. Maar nog voor het einde van het eerste kwart wist Stal Ostrow het gat terug te brengen tot vier punten: 23-19.

Tweede kwart

In het tweede kwart wisten de Polen met een fel agressieve verdediging de wedstrijd om te draaien. Nu was het de Bossche aanval die stokte en op 28-28 kwam Stal Ostrow helemaal langszij. De Polen stoomden door naar 28-33, zagen Heroes na een time-out nog even aanhaken op 33-33, maar bij rust was er weer een voorsprong van 40-45.

In het derde kwart werd het gat alleen maar groter (60-69). Toen Stal Ostrow in het begin van het slotkwart uitliep naar een maximale voorsprong van 60-77 leek de wedstrijd beslist. Maar plotseling richtte Heroes zich weer op. De ploeg hervond een enorme portie vechtlust en met een verschil van vijf punten (81-86) op goed twee minuten van het einde leek er weer wat mogelijk. Maar verder lieten de geroutineerde spelers van Stal Ostrow de Bossche ploeg niet meer komen. In de ultieme slotfase speelden de Polen de wedstrijd op zeker uit: 83-92.

Richten op de competitie

Miha Lapornik was dinsdag de topscorer aan Bossche zijde met 16 punten. Alan Herndon was goed voor 15 punten en DeMario Mayfield voor 14. Heroes kan zich nu weer volledig richten op de competitie, waarin komende zaterdag de thuiswedstrijd tegen koploper ZZ Leiden op het programma staat. In De Maaspoort worden de komende drie dagen nog twee achtste en twee kwartfinales tussen buitenlandse ploegen in de FIBA Europe Cup afgewerkt