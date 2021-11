Europees avontuur Heroes voorbij na nederlaag in de Maaspoort

In de publieksloze Maaspoort was het gameplan van coach Erik Braal was vanaf het begin duidelijk: met een hoog tempo de score zover mogelijk opvoeren. ,,Als we hen op 50 punten houden gaan we nooit met 16 punten verschil winnen”, zei hij vooraf. ,,We moeten ze rond de 70 of 75 houden en dan zelf een score behalen van 85 of 90.” Dat zou geen van beiden lukken. Bij lange na niet.