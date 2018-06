Europees basketbal in Den Bosch

Na twee jaar zonder Europees basketbal keert New Heroes komend seizoen terug in de FIBA Europe Cup. De Bossche basketbalclub heeft sponsor OTTO Work Force bereid gevonden om de kosten van een nieuw Europees avontuur te dragen.

,,En daarmee steken dat bedrijf en wijzelf flink onze nek uit. Het scheelt immers nogal wat in kosten of dat je straks een tegenstander uit België of uit Oost-Europa loot”, zegt clubeigenaar Bob van Oosterhout van New Heroes.

Met mede-eigenaar Jos Frederiks kondigde Van Oosterhout anderhalf jaar geleden, bij de overname van de club, al aan dat hij Den Bosch terug wilde brengen naar de top van het Nederlandse basketbal en dat hij met de club opnieuw Europa in wilde. ,,Die laatste ambitie weten we nu dus al waar te maken.”

Betere spelers

Van Oosterhout ziet nog een belangrijk voordeel aan de nieuwe Europese campagne van New Heroes. ,,Wij willen de club graag beter maken door betere spelers te halen. Als je kunt vertellen dat je volgend seizoen ook Europees speelt, heb je die jongens meer te bieden. Dat zal ze sneller overhalen om bij ons te tekenen.”

De vraag of zijn club wel klaar is voor deelname aan de Europe Cup wuift Van Oosterhout bij voorbaat weg. ,,Je kunt het ook omdraaien. Door Europees te gaan spelen tonen we onze ambitie. Dat geeft energie en urgentie waardoor we er vanzelf klaar voor raken.”

Donar Groningen

New Heroes is komend seizoen de tweede Nederlandse club die Europa in gaat. Landskampioen Donar Groningen zal actief zijn in de Champions League.