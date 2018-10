Europees basketbalsucces leidt tot gepuzzel met competitieduels New Heroes

Het is schuiven met de competitieduels van New Heroes de komende weken. Door de Europese campagne van de Bossche basketbalploeg moeten er drie uitwedstrijden verplaatst worden.

Eigenlijk moest New Heroes morgenavond om 20.00 uur in Weert aantreden voor het uitduel met BAL. Maar dat gaat niet gebeuren, nu het team van coach Ivica Skelin vanavond in Israël de uitwedstrijd tegen Ironi Ness Ziona in de FIBA Europe Cup speelt.

Nieuwe datum

In overleg met BAL is New Heroes naarstig op zoek naar een nieuwe datum voor het competieduel. De organisatie van de Nederlandse eredivisie, de Dutch Basketbal League (DBL), geeft de clubs zelf de vrijheid om dat af te stemmen.

,,Maar dat valt niet mee”, zegt Gijs de Ruijter, die drie weken geleden aan de slag ging als general manager van New Heroes. ,,Het wedstrijdschema is overvol en je hebt ook te maken met de beschikbaarheid van de zalen.”

De Ruijter wijst erop dat er in het speelschema van de eredivisie geen inhaalmomenten zijn ingepland. ,,Misschien is het handig om daar in de toekomst wel rekening mee te houden.”

Drie ploegen

Ook vorig seizoen moest er met heel veel eredivisieduels geschoven worden omdat Donar Groningen toen de halve finales van de FIBA Europe Cup bereikte. Dit seizoen zijn er zelfs drie Nederlandse ploegen actief in de poulefase van het Europese toernooi: New Heroes, Donar en ZZ Leiden. Die spelen nu allemaal zes woensdagen op rij Europese groepsduels.

Voor de Bossche ploeg moeten daardoor ook de uitwedstrijden in de competitie tegen Landstede Zwolle (8 november) en Den Helder Suns (22 november) naar een andere dag. Voor het duel in Zwolle is inmiddels een nieuwe datum gevonden: donderdag 13 december.

Europees

Maar dat kan alleen als New Heroes de volgende ronde van de FIBA Europe Cup niet haalt, want in dat geval moet de Bossche ploeg op 12 december Europees spelen. ,,Maar daar konden we op dit moment nog geen rekening mee houden”, zegt De Ruijter. ,,Als dat gebeurt, gaan we opnieuw schuiven. En ja, natuurlijk hopen we dat we zover in Europa komen.”