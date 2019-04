Europees record voor handboogschutter Van den Berg uit Heeswijk-Dinther

Weerzien van basketbal­le­gen­des in de Maaspoort tijdens Return of the Legends

3 april Het wordt zaterdag een weerzien tussen basketballegendes en -fans in de Maaspoort. Tijdens de Return of the Legends komt het grootste gedeelte weer eens bij elkaar van het EBBC-team dat in 1979 de finale haalde van de Europacup tegen Gabetti Cantu in Porec. ,,Het is eigenlijk op initiatief van oud-speler Jan Dekker", vertelt New Heroes-voorzitter Bob van Oosterhout. ,,Dat we zoveel spelers bij elkaar hebben gekregen, is echt uniek. Op John van Vliet en de overleden James Lister na, is het complete team erbij."