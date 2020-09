Europese basketbalwedstrijden Heroes Den Bosch verschoven naar januari 2021

Column De Kannibaal van Schepdaal, geadoreerd als de nieuwe Eddy Merckx

1 augustus Op internet is hij terug te vinden met sluik, blond haar en een guitige blik, poserend in het shirt van PSV. Een talentje uit de jeugdopleiding, in zijn jonge tienerjaren nog. In niets doet Remco Evenepoel daarop denken aan de Kannibaal van Schepdaal, zoals hij in België nu wordt genoemd, geadoreerd als de nieuwe Eddy Merckx.