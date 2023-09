Europese titel springplank naar Nederlands basketbalsucces: ‘Ik denk en hoop dat dit het begin is van veel mooie successen’

,,Het is nog steeds een beetje onwerkelijk”, zegt de international glunderend. Nooit eerder was het namelijk een Nederlands basketbalteam gelukt om eerste te worden op een mondiaal toernooi. Vorige week won haar ploeg ook nog ‘even’ een oefentoernooi in Frankrijk. Het vertrouwen was dan ook groot bij het team van coach Maksim Kovacevic. Oranje versloeg in de groepsfase Spanje al met 21-15 en kwam dat team in de finale wederom tegen. Toen werd het 21-18.

Ik denk en hoop dat dit het begin is van veel mooie successen Loyce Bettonvil (29), basketbalster uit Den Bosch

,,Ik ben twee keer tweede geworden op het Europees kampioenschap en dat was toen prima. Als we nu tweede waren geworden, had ik daar zeker geen genoegen mee genomen”, zegt Bettonvil. ,,We hadden maar één doel en dat was Europees kampioen worden. Mijn ploeggenoten en ik voelden dat we de titel zouden kunnen pakken. Zeker toen Portugal het sterke Frankrijk, dat vorig jaar het EK had gewonnen, uit had geschakeld. Eerlijk gezegd vind ik onze prestatie dik verdiend. Ik denk en hoop dat dit het begin is van veel mooie successen.”

Op de kaart gezet

De Nederlandse voetbalsters werden in 2017 in eigen land Europees kampioen. Het bleek de doorbraak voor het vrouwenvoetbal in eigen land. Bettonvil zou het mooi vinden als de basketbalsters nu ook wat bekender worden. ,,Ik denk dat we hiermee het vrouwenbasketbal in Nederland op de kaart hebben gezet”, zegt ze. Oranje staat achtste op de wereldranglijst. Het gat met de top wordt kleiner. ,,We verloren twee weken terug slechts met één punt van de nummer één China.”

Vreugde bij het Nederlandse team na het behalen van de Europese titel 3x3-basketbal.

Dat de basketbalsters nu presteren, vindt ze helemaal niet vreemd. ,,We zijn al jaren bezig om beter te worden. We presteren constant op Europese kampioenschappen. Kijk maar naar de vier medailles die we sinds 2017 in de wacht hebben gesleept. We hebben sinds vorig jaar een professionele begeleidingsstaf, waardoor we als team stappen hebben kunnen zetten. Ik denk dat het Nederlandse basketbal alleen maar beter gaat worden.”

Fulltime programma

Bettonvil is één van de zes speelsters die nu fulltime in het drie-tegen-drie programma zit. Dat betekent dat ze twee keer per dag traint in Amsterdam, als topsporter de A-status heeft van het NOC*NSF en basketbal kan zien als haar beroep.

Het succes is ook voor haar een mooie opsteker. In 2021 greep ze met de 3x3-ploeg naast de Olympische Spelen. Bovendien zette de toenmalige 3x3-bondscoach Laki Lakner haar uit het team voor het Europees kampioenschap. De toekomst lacht Bettonvil dus weer toe. Haar volgende grote doel mag niet zo’n groot raadsel zijn. ,,De Olympische Spelen in Parijs van 2024 zijn topprioriteit. We krijgen maar liefst drie keer de kans om op een olympisch kwalificatietoernooi (OKT) een ticket te bemachtigen. Ik geloof er zeker in dat we ons gaan plaatsen.”

Loyce Bettonvil in actie op het EK.