Experiment FCK De Hommel voorlopig geslaagd; streekgenoot BE’79 in eigen huis verslagen

Bespiegelingen vooraf in het Bossche kamp waren er vooral die van onzekerheid. Bewust was er tijdens het zomerreces door het management gekozen voor het behoud van de vast kern keeper Coen Burg, Anouar Boukhari en routinier Adil Zouthane waaromheen een bijna complete nieuwe selectie werd gecreëerd met vooral jeugd – en veldvoetballers. Het bleek na een duel voorlopig een geslaagd experiment.

Verrassend

Een optisch overwicht van de thuisploeg werd in de twaalfde minuut verrassend onderbroken door een van de nieuwelingen bij FCK, Fouad Dahmani. Als een streep joeg hij de bal vanuit het niets ineens hoog tegen de touwen, 0-1. Zeven minuten later counterden de Bosschenaren via Adil Zouthane en doelpuntenmaker Riad Elloukmani naar een 0-2 voorsprong.

Halverwege de tweede helft kwam de thuisploeg terug tot 1-2. De van ZVG/Cagemax overgekomen Adnane El Tahhari tekende voor de aansluitingstreffer. Beide ploegen maakten er na rust een heerlijke partij zaalvoetbal van. Paal en lat stonden verder succes aan beide kanten in de weg. BE'79 drong in de slotfase nog fel aan, maar de 2-2 gelijkmaker wou niet vallen.

FCK De Hommel-doelman Coen Burg glinsterde na afloop van trots. ,,We wisten enkele weken geleden totaal niet waar we aan begonnen. Het waren voor mij ook allemaal nieuwe namen. Toen we eenmaal zijn gaan trainen zag ik dat het misschien wel eens een heel mooi seizoen kon gaan worden. Ik ben echt zo trots op onze groep.“

Beide teams waren het afgelopen seizoen behoorlijk aan elkaar gewaagd en dat was ook deze keer niet anders. Burg: ,,Als we met de selectie van vorig seizoen nu hier hadden gespeeld hadden we gegarandeerd op ons donder gehad.“

Ruud Swinkels

Bij de Berkel-Enschotse formatie zat oud-prof Ruud Swinkels op de bank als stand-in voor vaste keeper Dennis Kapteijns. Reggy Elias had nog een schorsing uit van één duel meegenomen uit het vorige seizoen.

Volledig scherm Adil Zouthane van FCK De Hommel waagt een poging op het doel van BE'79. © Wil van den Heuvel