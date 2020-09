Extra coronamaatregelen bij HC Tilburg rondom thuiswedstrijden

De hockeysters spelen de stadsderby tegen Were Di (12.45 uur) en de hockeyers ontvangen twee uur later Bloemendaal. Om problemen te voorkomen, heeft de club een coronabeleid opgesteld. Dit geldt voorlopig voor de rest van het seizoen. ,,We blijven continu evalueren en aanpassen op basis van ervaringen. Natuurlijk nemen we altijd de maatregelen van de autoriteiten en de hockeybond in acht”, zegt voorzitter Rob Kluyt.