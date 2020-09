Extra oefenwedstrijd voor Heroes Den Bosch tegen Telenet Giants in Antwerpen

Heroes Den Bosch heeft een extra wedstrijd aan zijn oefenprogramma toegevoegd. Komende woensdag spelen de Bossche basketballers in de Lotto Arena in Antwerpen tegen de Belgische topclub Telenet Giants.

Het treffen begint om 19.00 uur. Technisch manager Roel van de Graaf van Heroes is blij met het extra oefenduel. ,,Giants is een topploeg die komend seizoen actief is in de Champions League. Het is heel waardevol om daar tegen te spelen.”

Code oranje

Hoewel het centrum van Antwerpen op dit moment nog altijd code oranje is, zijn er volgens Van de Graaf geen gezondheidsrisico’s. ,,De Lotto Arena ligt aan de rand van de snelweg. Die hoort daar niet bij.”

Heroes oefende afgelopen zondag ook tegen een Belgische tegenstander. Toen werd er in De Maaspoort met 76-82 verloren van Leuven Bears. Een dag eerder ging de oefenwedstrijd tegen Aris in Leeuwarden niet door, omdat de Friezen er niet in slaagden hun basketbalvloer op tijd te leggen.

Komende zaterdag oefent Heroes nog een keer in eigen huis. Dan is om 18.00 uur BAL uit Weert de tegenstander. Een week later begint de competitie voor de Bossche ploeg met een uitwedstrijd tegen Landstede Hammers in Zwolle.