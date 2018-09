Falken ziet ze vliegen op bezoek bij Trappers: 10-0

De ijshockeyers van Tilburg Trappers hoefden zich zondagmiddag niet bovenmatig in te spannen om van Harzer Falken te winnen. Het krachtsverschil was erg groot: 10-0.

Na de eerste periode was het pleit al beslecht (3-0). Typerend voor de wedstrijd waren de twee goals die Trappers in dit eerste bedrijf maakte met een mannetje minder op het ijs. Boet van Gestel had vanwege een ‘check to the head’ een matchpenalty gekregen, waardoor de thuisploeg vijf minuten in ondertal moest ijshockeyen. Dat bleek dus geen beletsel om twee keer toe te slaan. De voorsprong van 1-0 (goal Giovanni Vogelaar) werd door Danny Stempher en Mitch Bruijsten naar 3-0 getild.

Nijmeegse aanvalslijn

Bij de derde treffer was de volledige ‘Nijmeegse aanvalslijn’ betrokken. Zowel doelpuntmaker Mitch Bruijsten als de twee assistgevers Kevin Bruijsten en Nardo Nagtzaam zijn afkomstig uit Nijmegen. Dit trio ging in periode 2 verder met waar het mee was begonnen: scoren. Kevin Bruijsten maakte de 4-0, 5-0 (in powerplay) en 6-0, een onvervalste hattrick. Bij de eerste twee treffers waren zijn broer en Nagtzaam de aangevers; bij de 6-0 kwamen de assists van Alexei Loginov en Max Hermens.

Vier-op-een-rij

Het werd zelfs vier-treffers-op-rij voor Kevin Bruijsten, al was die vierde eigenlijk niet van hem. Hij gaf een voorzet die door een speler van Harzer Falken ongewild achter z’n eigen goalie in het net belandde: 7-0. Ook nog in de tweede periode prikte Alexei Loginov de 8-0 binnen.

'Tien, tien, tien'