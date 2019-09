‘Familieclub’ Oisterwijk Oysters gretig bij rentree in ereklasse: ‘Iedereen werkt keihard’

Bij de competitiestart op 7 september is Ascrum uit Amsterdam de eerste tegenstander van Oyster bij de terugkeer in de ereklasse. ,,Wij gaan ons eigen spel spelen en niet teveel met de tegenstander bezig zijn. Iedereen is super gemotiveerd en wil in het veld laten zien wat hij kan”, zegt Oysters-trainer Joost Dooijenburgh.