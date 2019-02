Favoriet Mirzoyan verplettert Hongaarse tegenstander op Fight Night Event in Den Bosch

VIDEOAndo Mirzoyan won zaterdag glansrijk in de tweede ronde van Akos Kovacs uit Hongarije. Het Fight Night Event in de Flik-Flak-hal in Den Bosch was volledig uitverkocht. De toeschouwers zagen naast Mirzoyan ook Giovanni Rijkaard, Somay Bilal en Steve Suppan triomferen.

De ruim vierhonderd aanwezigen bij het Fight Night Event in de Flik-Flak-hal in Den Bosch werden, meer dan vier uur lang, getrakteerd op meer dan vijftien knokpartijen. Vanaf half acht gingen afgelopen zaterdagavond, onder andere zeven boksers van de Respect Gym uit Den Bosch de ring in. Ook stonden er vier gevechten tussen professionele boksers op het programma, onder wie plaatselijk favoriet Ando Mirzoyan.

Zonder al te veel tegenstoot

In de vier confrontaties van de professionele vechters pakten de Nederlandse vechters de winst. Steve Suppan, Somay Bilal, Giovanni Rijkaard en Mirzoyan (lichtzwaargewicht) bleven overeind. Suppan sloeg zijn tegenstander in de tweede ronde drie keer tegen de grond. Zijn Georgische tegenstander Anzor Gamgebeli gaf niet op, maar in de derde ronde werd het hem toch te veel. Hij ging nog twee keer neer en hield het voor gezien.

Bilal besliste de vechtpartij nog sneller. De eerste ronde ging de confrontatie nog gelijk op, maar in de tweede ronde maakte hij een eind aan het lijden van Dmitrijs Ovsjannikovs uit Letland. Hij won overtuigend zonder al te veel tegenstoot van zijn tegenstander. De derde profwedstrijd ging tussen Rijkaard en opnieuw een Letse opponent met de naam, Vadims Konstatinovs. Rijkaard rekende binnen een minuut af met de Let. Hij maakte een onklopbare indruk.

Publiekslieveling

Mirzoyan oogde voor zijn ontmoeting met de Hongaar Akos Kocacs redelijk gespannen. ,,Ik voel veel meer druk bij deze thuiswedstrijd. Mijn fans hebben hoge verwachtingen van mij en die moet ik nog zien waar te maken.’’ Hij voldeed ruimschoots aan de hoop van zijn supporters. In de tweede ronde trok hij de winst naar zich toe. ,,Eenmaal in de ring zat ik er lekker in, het verliep fantastisch.’’ Medeorganisator Mandemaker genoot eveneens van een geslaagde boksavond. ,,Boksen heeft weer laten zien dat het ook gezellig kan zijn. Dit is pas het begin van een mooie reeks evenementen.’’

Onverwachts

Voor de pauze ging een aantal jongerenfinales uit de Open Zuid Nederlandse Kampioenschappen (OZNK) verloren voor de Respect Gym, tot ergernis van coach Henni Mandemaker. Corrie van de Pavert, zijn veertienjarige pupil, verloor onverwachts van Adam Izoughar. Ook de 17-jarige Ties Hulters werd verslagen door zijn Belgische belager, Yassin El Battouti. De Tilburger liet achteraf weten dat hij op het eind van de eerste ronde last van zijn schouder kreeg. ,,Ik had wel goed gevochten, maar ik moest aanvallender starten’’, vertelde hij teleurgesteld.

Volledig scherm Ando Mirzoyan © Rick Lemmens