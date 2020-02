FC Utrecht voetbalt graag tegen Willem II, dat thuis al acht duels niet verloor

Wat voor PSV geldt, geldt ook voor FC Utrecht: Willem II is hun favoriete tegestander in de eredivisie. In totaal won FC Utrecht al 36 keer van Willem II in de eredivisie, meer dan tegen welke andere ploeg (33x van FC Groningen).

Van z'n laatste tien thuiswedstrijden tegen FC Utrecht won Willem II er slechts drie. Vorig seizoen eindigde het duel in Tilburg in 0-1 door een doelpunt van Willem Janssen in de 87ste minuut. Maar: Willem II is bezig aan een van z’n beste seizoenen. Nog nooit behaalden de Tricolores 40 punten in hun eerste 22 competitieduels in de eredivisie. Vorig seizoen, toch ook niet bepaald slecht, beëindigden de Tilburgers de competitie na 34 duels met 44 punten.

Ongeslagen

En: Willem II heeft z'n laatste acht thuiswedstrijden in de eredivisie niet verloren. In de periode maart - oktober 2002 bleef de club voor het laatst zo lang achtereen ongeslagen in eigen stadion; die reeks omvatte toen competitieduels op het hoogste niveau. Bovendien: Willem II hield in elk van zijn laatste vier thuiswedstrijden in de eredivisie de nul. Dat is een evenaring van het clubrecord dat dateert uit november 1994 - februari 1995.

Tijdig aanwezig

Wie zondag (16.45 uur) de wedstrijd bezoekt, doet er goed aan om tijdig in het stadion aanwezig te zijn. Willem II maakte tien van de dertien thuisdoelpunten dit seizoen in de eerste helft. Opvallend is dat clubtopscorer Vangelis Pavlidis slechts één van zijn tien competitietreffers in Tilburg produceerde (tegen VVV, op 21 september). Ché Nunnely is daarentegen juist goed op dreef in thuisduels: bij vijf van de laatste zeven doelpunten die Willem II in het eigen stadion maakte, was hij betrokken (3 goals, 2 assists).

Jordens Peters moet op zijn tellen passen. De volgende gele kaart die hij krijgt, levert de aanvoerder van Willem II automatisch een schorsing van één duel op.