FCK De Hommel-doelman Coen Burg scoort (!), stopt penalty en moet al voor rust met rode kaart vertrekken

Hoewel er voor FCK De Hommel niets meer op het spel stond deed de ploeg toch nog een keer aan klantenbinding. Tegen ASV Lebo was keeper Coen Burg de meest besproken man. De Bossche doelman presteerde het om te scoren, vervolgens een penalty te stoppen en niet veel later van het veld te worden gestuurd na een handsbal. Burg baalde stevig: ,,Kinderachtig dat ik er af moest want ik zat net zo goed in de wedstrijd. Opvallend ja, ik geloof niet dat me dit vaker is overkomen, pff.“ Jay Verstappen was de vervanger van Burg. In de laatste minuut wist ook hij doel te treffen.