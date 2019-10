FCK De Hommel en Karim Bali liggen op koers

FCK De Hommel won 7 september jl. de seizoensouverture met Tigers Roermond overtuigend met 6-3. Een week later werd ook een veerkrachtig HV/Veerhuys in de eigen Maaspoorthal verslagen (4-3). Het weerzien met FC Eindhoven leverde echter niet het gewenste resultaat op. Na een goede eerste helft werd FCK De Hommel overlopen en verloor het de Brabantse derby met 5-3.

Afgelopen vrijdag volgde competitiezege nummer drie. Voor eigen publiek werd een 0-2 achterstand tegen laagvlieger ZVV Volendam omgezet in een 3-2 overwinning. Voorlopig staat FCK De Hommel vierde en dat betekent aan het eind van de rit een plaats in de felbegeerde play-offs. ,,We hadden zomaar twaalf punten kunnen hebben. Op bezoek bij FC Eindhoven stonden we met 1-2 voor, waarna we kansen op een derde treffer misten”, blikt Bali terug.

Extra speler

Omdat speler/coach Adil Zouthane nog zeker een maand aan de kant staat met een knieblessure, is Bali gepromoveerd tot aanvoerder van De Hommel. In die rol voelt de geroutineerde Belg zich goed. ,,We hebben absoluut een team met kwaliteiten. Wel denk ik dat de selectie nog iets te smal is. Nu zijn Adil Zouthane en Najib el Allouchi nog geblesseerd en om eerlijk te zijn kunnen we wel een extra speler gebruiken”, geeft Bali toe.