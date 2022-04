FCK De Hommel in Brabantse derby tegen eeuwige rivaal FC Eindhoven onderuit

FCK De Hommel werd vanaf de eerste seconde meteen onder druk gezet. Het had meteen succes. Zakaria Amrani tekende voor de 0-1. Nog voor rust had de huidige koploper in de competitie de zege al in de zak. Said Bouzambou schoot de 0-2 binnen en Ayoub Boukhari tekende met twee treffers voor een veilige 0-4 voorsprong. Vlak voor de pauze maakte oud-FC Eindhoven speler Kenan Koseoglu er 1-4 van. ,,Van beide kanten was het een open duel waarbij vele kansen werden gemist", keek FCK De Hommel-coach na afloop terug. ,,Het is bij ons af en toe een rommeltje waardoor onnodig veel doelpunten worden weggegeven.“

Ook na de pauze bleef het een open duel met veel kansen over en weer. De thuisploeg leek na de 2-4 van Tevfik Ceyar terug in de wedstrijd te komen, maar Bilal Achenteh liet FCK met het vijfde en zesde Eindhovense doelpunt (2-6) weer vlot achter de feiten aanlopen. Vervolgens kwamen de Bosschenaren terug tot 4-6 via treffers van Anouar Boukhari en Younes Hadouir. ,,Voor ons is het nu belangrijk dat we de vijfde plaats in stand houden dan komen we in ieder geval in de nacompetitie terecht. Hoe het dan gaat lopen zien we dan wel weer.“ Het slotwoord had FC Eindhoven. Jordany Martinus en Zakaria Amrani bepaalden de eindstand op 4-8.