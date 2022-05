FCK De Hommel in stijl naar de play-offs

Het duel tegen deploeg uit het dorp waar (zaal)voetbal in een hoog aanzien staat, beleefde FCK zijn hoogtepunt van het seizoen. De goals vlogen er aan beide kanten als zoete broodjes in. Bij rust stond het 3-2. Na de pauze werd het in het sportcentrum Sportiom een waar doelpuntenfestijn. ,,We hebben de hele wedstrijd goed controle gehouden", sprak Johan Marcé na afloop tevreden. ,,Ook al kwamen ze telkens weer terug in de wedstrijd.“

Komende vrijdag is het laatste competitieduel in de kampioenspoule. Dan gaan de Bosschenaren in Amsterdam op bezoek bij ASV Lebo. Dat wordt waarschijnlijk ook de tegenstander in de kwartfinale in een uit-en thuisduel van de play-offs. ,,Of we in deze vorm iets te zoeken hebben in de eindronde zien we later wel weer", liet coach Gabriëls zich onlangs nog ontvallen.