FCK De Hommel krijgt tweede stevige tik op de billen

Trap­pers-for­ward Wouter Sars: ‘Ik ben nog vers en kan energie in de ploeg brengen’

Het lijkt een mission impossible voor Trappers: na twee overtime-nederlagen tegen Memmingen Indians moeten de Tilburgse ijshockeyers drie keer op rij winnen, anders is het seizoen voorbij. Eerst maar eens één keer, vanavond in Zuid-Duitsland. Wouter Sars heeft er vertrouwen in.

5 april