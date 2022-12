FCK De Hommel slaakt zucht van verlichting na bereiken kampioenspoule; gehavend BE’79 geen partij voor koploper FC Eindhoven

Met een schuin oog naar de Hoornse derby tussen Hoornsche Veerhuys en Hovocubo was er voor FCK De Hommel al snel niets meer aan de hand. ’t Veerhuys moest immers winnen om FCK van een plaats in de eindronde af te houden. Bij rust stond het al 4-0 voor Hovocubo en kon het in Apeldoorn een versnelling lager schakelen.

De rust ging bij AGOVV-FCK De Hommel in met een 2-2 stand. De bezoekers namen vlot een 2-0 voorsprong door treffers van Sjoerd te Boekhorst en Younes Hadouir. Toch kwam AGOVV voor de pauze nog terug tot 2-2. Na rust kwam “De Hommel” weer op voorsprong door toedoen van Riad Elloukmani, 2-3, maar door slordigheden in de defensie kon AGOVV in de slotfase de bezoekers voorbij streven, 4-3.

Een maand geleden zag het er niet naar uit dat de zaalvoetballers van FCK De Hommel nog in de kampioenspoule terecht zouden komen. Zeker toen het aantal blessures van onder andere keeper Coen Burg en flankspeler Anouar Boukhari alleen maar opliep. Een relatief gemakkelijk slotprogramma bracht FCK weer helemaal terug in de race met het bereiken van de kampioenspoule als resultaat.

BE'79 loopt tegen verdiende nederlaag aan

De zaalvoetballers van BE’79 zijn in het laatste duel voor de winterstop onderuit gegaan. De ongeslagen koploper FC Eindhoven ging na een stroef begin met een 6-2 overwinning aan de haal.

Voor BE’79 stond er in het duel met de koploper niets meer op het spel. Dat kwam de thuisploeg bijzonder goed uit want het miste door blessures Imad Kharichef, Adnan Tarrahi, Ramon Dekkers en Jordy van der Minne. Appie Marouane kon er vanwege werkzaamheden niet bij zijn. Coach Jeroen Hakkens (41) had tegen zijn voormalige ploeggenoten zelf zijn zaalschoenen maar weer eens aangetrokken en deed het niet onverdienstelijk.

Dennis van den Eijnden opende voor de Eindhovenaren de score in de derde minuut, 0-1. Said Bouzambou maakte er vijf minuten voor rust 0-2 van. Ayoub Boukhari (tien metertrap) liet de 0-3 ruststand aantekenen. Na de pauze scoorde Reggy Elias tegen, 1-3. Daarna was het woord weer aan FC Eindhoven. Denzel van Houtum schoot tegen zijn voormalige ploeggenoten de 1-4 binnen en Said Bouzambou nam de 1-5 voor zijn rekening. BE’79 wisselde vervolgens doelman Dennis Kapteijns in voor een vijfde veldspeler. Dit had aanvankelijk succes. Mo Marouane bepaalde de stand op 2-5. Het slotwoord was voor Dennis van den Eijnden die van afstand de 2-6 in het lege doel mocht plaatsen.

Met een halvering van de punten -behaald in de najaarscompetitie- begint BE’79 op 20 januari aan een volledige competitie met de bovenste acht ploegen van de ranglijst. De eerste vijf teams plaatsen zich, samen met de koploper in de degradatiepoule, voor de play-offs. De nummers één en twee gaan rechtstreeks door naar de halve finale, de nummers drie, vier en vijf en de leider in de degradatiepoule gaan eerst een kwartfinale spelen.