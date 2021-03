Federico Fernandez Onega van HC Tilburg: ‘Heel vreemd dat ik corona heb gehad’

Rond Kerstmis keert Fernandez Onega terug naar Argentinië om daar de feestdagen door te brengen en vervolgens aan te sluiten bij de nationale ploeg. Half februari komt hij met vriendin Florencia terug naar Nederland. HC Tilburg is op dat moment al aan de tweede seizoenshelft begonnen en hij mist drie duels.

Bij terugkomst test de 28-jarige international negatief. Uit voorzorg gaat hij op verzoek van coach Jeroen Delmée tien dagen in quarantaine. De aanvallende middenvelder keert met twee monsternederlagen terug, tegen Pinoké (0-8) en Bloemendaal (8-3).

Een aantal dagen later speelt HC Tilburg een oefenduel met HC Den Bosch. Fernandez Onega ondergaat de sneltest routineus, zoals hij al vaker een wattenstaafje in de neus heeft gekregen. De uitslag: positief.

Hoe voelde jij je?

,,Ik geloofde het gewoon niet. Ik had totaal geen klachten. Heel vreemd. Ik ben meteen naar huis gegaan om bij de GGD een PCR-test aan te vragen. Een dag later kon ik terecht. Ook die uitslag bleek positief. Maar het vreemde was: Florencia testte negatief. We snappen er nog altijd helemaal niets van.”

Hoe reageerden je ploeggenoten?

,,Heel behulpzaam en meelevend. We belden en appten regelmatig, wat ik ook deed met familie. En ze vroegen of ik nog iets nodig had en hoopten vooral dat ik snel zou terugkeren.”

Wat is dan het vervolgtraject?

,,Ik ben in quarantaine gegaan. Het beleid is dat je vijf dagen in afzondering zit als je helemaal géén klachten hebt. Florencia en ik hebben netjes de regels gevolgd.”

Hoe was die periode?

,,We hebben het geluk dat we samen zijn én op een plek wonen met een grote tuin. Daar kon ik voor mezelf trainen, om toch bezig te blijven. De eigenaar van het huis heeft onze boodschappen gedaan. Net roomservice! Florencia en ik hebben samen gekookt. Verder heb ik meer tijd gestoken in een cursus Engels. Ik heb al wel vaker in quarantaine gezeten. Dus dat went snel, maar het blijft heel saai.”

Je komt uit Argentinië en je Engels is nog niet al te best, zeg je zelf. Hoe was het dan om met de Nederlandse GGD in contact te staan?

,,Ik heb een afspraak gemaakt voor de PCR-test met behulp van Google Translate. Daarna verliep het contact heel goed eigenlijk. Ons contactpersoon bij de GGD was heel behulpzaam en vriendelijk. Hij belde elke dag om te vragen hoe het met mij ging. Als ik iets niet helemaal begreep vertaalde Florencia het voor mij.”

Na vijf dagen zit voor Fernandez Onega de quarantainetijd erop. Op 11 maart speelt HC Tilburg tegen Hurley. De Argentijn, die deze week zijn contract met twee jaar verlengde, maakt nog een afspraak voor een PCR-test. Nog altijd geen klachten, toch test hij positief. Hij mist de kraker die met 3-2 werd gewonnen. ,,Ik heb lopen ijsberen door de kamer van de spanning. Verschrikkelijk om te moeten kijken via een livestream.”

Tegen Oranje-Rood stond je weer op het veld.

,,Na de positieve uitslag zijn mijn infectiewaarden opgevraagd bij het laboratorium. Deze bleken een stuk lager te liggen dan bij mijn eerste PCR-test. Hierdoor was de kans om anderen te besmetten heel erg klein. Er is toen overleg gevoerd met de bond of ik tegen Oranje-Rood zou kunnen spelen bij een eventuele positieve test. Daar kreeg ik toestemming voor. Maar gelukkig testte ik negatief.”

Ben je bang geweest?

,,Je hoort de heftige verhalen, maar ik heb mij niet angstig gevoeld. Ik vind het vooral heel vreemd dat ik corona heb opgelopen, want ik ga eigenlijk alleen voor boodschappen de deur uit. Mijn leven draait om hockey. Dus ik ben heel voorzichtig.”