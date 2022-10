Feest bij HC Tilburg dankzij rake strafballen en een strafcorner

In de Gold Cup krikten de hockeysters hun vertrouwen op met winst bij Delta Venlo: 0-5. Tegen Hurley, vierde en van een andere orde dan de kampioenskandidaten, konden zij verder schaven aan het aanvalsspel. Al kwam daar in het eerste kwart weinig van terecht. Toch stond het na een kwartier spelen 1-1. Marlena Rybacha pushte de tot strafbal gepromoveerde strafcorner achter doelvrouw Wendela van Dedem, waardoor de Pools recordinternational de openingsgoal van Frances Davies onschadelijk maakte.

HC Tilburg kent meerdere strafbalspecialistes, maar Rybacha was de aangewezen persoon. Ze volbracht haar taak met succes, al zat Van Dedem in de goede hoek. ,,Een beetje spanning voel je wel hoor, maar ik weet wat ik kan want dit heb ik al zo vaak gedaan”, zei de 35-jarige verdedigster, die strafballes gaf. ,,Als je naar voren stapt, dan moet je de hoek al weten. Als je gaat twijfelen, is de kans groter dat je mist. Het is een mentaal spelletje, meer dan echt een skill want veel mensen kunnen een strafbal nemen.”

Als een kind zo blij

Twee goals in één duel, dat lukte haar nog nooit, gaf ze toe. ,,Ik ben als een kind zo blij als ik scoor. Nog steeds”, straalde de ervaren verdedigster, die de afgelopen jaren bij Oranje-Rood de strafballen nam. Ze benutte er naar eigen zeggen twee of drie.

Tweede zege

Hurley voerde in de slotfase de druk op, maakte de 2-3, maar de tweede zege van HC Tilbug kwam niet in gevaar. De euforie was groot toen de toeter klonk. Presteren de hockeysters boven verwachting? ,,Wij zijn niet specifiek met de punten bezig, maar dit is wel heel erg lekker, ja”, antwoordde coach Boomgaardt.

Hockeyers HC Tilburg zien geduld beloond worden

Loon naar werken voor HC Tilburg. De hockeyers boekten in Delft hun eerste zege van het seizoen in de promotieklasse. Het geduld dat zij opbrachten bij Ring Pass werd beloond: 1-4.

Twee remises en vervolgens een nederlaag op eigen veld tegen Almere. HC Tilburg beleefde een competitiestart waarop het op voorhand niet rekende. Haastige beslissingen, persoonlijke fouten en een gebrek aan rendement braken de ploeg op.

Bij Ring Pass Delft, afgelopen seizoen gepromoveerd via de play-offs, joegen de hockeyers op de eerste zege van het seizoen. Al ging het na twee minuten mis. In de sport, ongeacht het niveau, hameren trainers vaak op een fel begin van de eigen ploeg. Maar HC Tilburg liep voor de tweede keer dit seizoen vlak na de afslag meteen tegen de lamp. ,,Daar ben ik wel pissig over en de jongens zelf ook. Dat mag ook”, stelde hoofdcoach Dennis Dijkshoorn over de tegentreffer van Joppe Bruijstens. ,,Dit is wel een punt van aandacht.”

Had hij de magische woorden niet uitgesproken? ,,Nee, eerlijk gezegd niet”, antwoordde Dijkshoorn. ,,Misschien moet ik dat voor volgende week maar eens doen.” Zijn ploeg herstelde zich wel van de snelle achterstand met een rake strafcorner van Daan Specken: 1-1.

De bezoekers bewaarden het geduld en zochten naar het juiste moment om toe te slaan. Aan die kalmte ontbrak het juist in de eerste duels, omdat HC Tilburg in de hoofdklassejaren niet gewend was regelmatig kansen te krijgen. Die gretigheid leidde tot onnauwkeurigheid.