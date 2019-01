Fel New Heroes bluft koploper Zwolle af

De basketballers van New Heroes Den Bosch hebben in eigen huis koploper Landstede uit Zwolle een pijnlijke nederlaag toegebracht. De Bosschenaren startten uitstekend, maar maakten het zichzelf in de slotfase onnodig moeilijk om vervolgens de wedstrijd sterk uit te spelen.

Met een 9-0 run begon de thuisploeg uitstekend. Het felle verdedigen zorgde voor fouten van de kant van Landstede. De uitploeg kwam even terug in het tweede kwart toen New Heroes een aantal keer de bal weggaf. Zelf had New Heroes moeite met het creëren van scoringskansen.

Coach Ivica Skelin had zijn ploeg blijkbaar flink toegesproken, want na rust ontnam New Heroes de Zwollenaren iedere illusie dat er wat te halen viel in de Maaspoort. Al snel verloor Landstede zichtbaar het vertrouwen en liep New Heroes verder uit.

De discipline verslapte echter bij de Boschenaren, waardoor het de koploper weer onnodig hoop gaf. Het kwam zelfs zover dat Landstede binnen drie minuten de leiding over kon nemen, terwijl het de periode met negen punten achterstand begon. Zo werd het dus toch nog spannend.

Dankzij een geconcentreerde slotfase van New Heroes werd de wedstrijd toch nog uit het vuur gesleept met 71-65. Jessey Voorn was met zijn sterke verdedigen en een paar belangrijke scores van grote waarde.

Daarvoor was het met name Jonathon Williams geweest die de toon zette voor Den Bosch. Lange tijd was hij perfect qua schoten vanuit het veld. Pas drie minuten voor tijd miste hij een driepunter, maar toen stond de teller al op 27 punten voor de Amerikaan, die daarmee de meest scorende speler was.