Fem van Empel ontroostbaar na missen wereldtitel: ‘Tranen schieten in mijn ogen’

De vraag van de Vlaamse televisieverslaggever hoeveel pech een mens kan hebben op het WK, werd door Fem van Empel (19) met vochtige ogen beantwoord. ,,Veel denk ik.” De bronzen medaille om haar nek voelde niet eens als een troostprijs. Zo ontgoocheld stond de Brabantse na afloop van het WK voor beloften in het Amerikaanse Fayetteville de pers te woord.

De eerste tegenvaller kwam ze al vroeg tegen. Haar elektronische schakelsysteem crashte al in het begin van de race en bleef staan in de zwaarst versnelling. Iets wat haar in november ook al eens de kop had gekost op het EK. ,,In moest op de grootste versnelling de klim omhoog rijden. Gelukkig kon ik snel wisselen, maar dat had veel kracht gekost.”

Dat moest ze bekopen toen de twee andere Nederlandse topfavorieten Puck Pieterse en Shirin van Anrooij het tempo de hoogte in joegen. Van Empel moest even passen en zag de twee wegrijden. Ze behield echter de rust en sloot enkele ronden voor het einde toch weer aan bij de twee vooraan.

Fem van Empel moest in het begin van de cross al een gaatje dicht rijden.

Plots leek er een andere Van Empel te zijn opgestaan. De titelverdedigster had de koers weer helemaal onder controle. Ze gaf de andere twee geen enkele ruimte en leek geduldig te wachten op de eindsprint. ,,Ik wist dat Shirin en Puck het nog zouden proberen op de klim, maar ik kon hen daarop gemakkelijk volgen. Toen was de sprint voor mij al Plan A geworden.” Er was geen twijfel meer wie dat sprintje zou gaan winnen. Een twee titel leek in aantocht.

En toch liep het anders. Omdat het in de slotronde mis ging op het enige listige knikje in het parkoers. Pieterse haperde even. Van Empel schoof weg, krabbelde overeind en merkte toen dat de ketting van het blad was gevallen. Ze moest afstappen om die er weer op te leggen. Met nog minder dan een halve ronde te rijden waren Pieterse en Van Anrooij gevlogen. Van Empel zag nog wel hoe Pieterse in de spurt haar titel overnam.

Zoveel pech. ,,De tranen schieten in mijn ogen”, klonk het geëmotioneerd toen Van Empel er aan dacht, op welke podiumtreetje ze anders had gestaan. ,,Ik heb hier gewoon de titel verloren.”

In ieder geval gingen de plekken één tot en met drie zoals verwacht nog wel naar de drie Nederlandse topfavorieten. Een dag ervoor was wat dat betreft het drama voor de beide Brabantse titelkandidaten bij de mannen beloften nog veel groter. Ryan Kamp uit Raamsdonksveer en Mees Hendrikx uit Valkenswaard verslikten zich in de kracht van het Belgische blok. De twee reageerden in de beginfase niet op een uitval van de Vlaming Joran Wyseure. ,,Dat is een jongen van wie je verwacht dat je hem nog wel terugpakt”, zei Kamp na afloop. Niet dus. Wyseure gaf geen krimp en de Nederlanders zaten in de tang bij de Belgen, die hun favorieten nog achter de hand hadden om de aanval van Wyseure eventueel over te nemen.

,,Je voelt de koers seconde voor seconde uit je vingers glippen. Dat frustreert”, aldus Kamp.