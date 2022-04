Fem van Empel wilde gaan lopen in Rotterdam, maar won uiteindelijk met speels gemak een mtb-wedstrijd

mountainbikeFem van Empel had gisteren in Rotterdam willen gaan lopen. Het werd de mountainbike GP in Vinkel. En die won ze met overmacht. Bij de mannen ging de zege naar Tom Schellekens.

Een planning is bij Fem van Empel nooit in beton gegoten. En dus wisselde ze gisteren 10 kilometer hardlopen in Rotterdam vlotjes in voor iets meer dan een uurtje mountainbiken tijdens de GP Kivada op het Engelenstede-terrein tussen Berlicum en Vinkel.

,,Het was de bedoeling dat ik op 1 mei mijn eerst MTB-wedstrijd zou rijden op de VAM-berg in Drenthe, maar dit zo dicht bij huis kon ik ook moeilijk laten lopen”, zo verklaarde de 19-jarige rising star van veldrijden het feit dat ze toch maar niet de loopschoenen aantrok in Rotterdam.

Op de VAM-berg reed ze ook al eens het NK op de weg het EK veldrijden en straks dus ook een Nations Cup-manche als mountainbikester. ,,Die afwisseling vind ik juist zo leuk”, liet Van Empel lachend weten nadat ze in Vinkel met speels gemak iedereen ver achter zich had gelaten. Nummer twee Larissa Hartog kwam pas drie minuten na haar over de streep. Kort daarna gevolgd door Rosa van Doorn. Hilde Pennings uit Berlicum finishte als zesde op 5.28 achterstand.

De vraag na afloop was hoe diep Van Empel daarvoor was gegaan. ,,Niet zo diep”, luidde het antwoord. ,,Ik ga hierna nog een flink stuk op de weg rijden, dus moest ik nog wel wat energie overhouden.” Het dat er nog nergens veldritten worden gereden anders had ze die er ter ‘afwisseling’ ook nog bijgepakt.

Bij de mannen ging de zege naar Tom Schellekens. De mountainbiker uit Schijndel ging er net als Van Empel al in de eerste ronde vandoor. Na anderhalf uur koers pakte local hero Stan van den Hanenberg uit Berlicum de derde plaats. Het zilver ging naar zijn mede-achtervolger Lars van Ark. Klaas Groenendaal uit Sint-Michielsgestel nestelde zich op bijna vijf minuten nog net in de top-10.

Een van de meest opvallende verschijningen aan de start was Twan van Geldt. De oud-wereldkampioen BMX liet na de Olympische Spelen van Tokio weten dat hij overstap maakt naar het mountainbiken. De afgelopen weken reed hij al enkele wedstrijden in Spanje. De GP van Berlicum was zijn eerste optreden op vaderlandse bodem. Na een vlotte start finishte de man uit Kesteren uiteindelijk als zestiende op 7.28 achterstand van de winnaar. Van Gendt zei te kunnen leven met dat resultaat. ,,Al is het duidelijk dat ik nog een lange weg te gaan heb. Maar dat is niet zo gek als de overstap maakt van wedstrijden van 40 seconden naar die van anderhalf uur.”