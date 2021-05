Fernig, Van Laarhoven en Moes in trainingsgroep hockeysters in aanloop naar EK

Overzicht mannen Hockeyers Den Bosch voor het eerst in 20 jaar naar play-offs

2 mei De hockeyers van Den Bosch hebben zich voor het eerst in 20 jaar geplaatst voor de play-offs om de landstitel. Een 3-0 zege op Hurley in de Tulp Hoofdklasse was daarvoor vanmiddag genoeg. Tilburg eindigde de competitie in mineur met een flinke nederlaag.