Fikse tegenvaller voor Bossche broers Tristan en Rafael Tulen: degen kwijt en geen kwalificatie voor WK

De broers Tristan en Rafael Tulen zijn uitgeschakeld in de voorrondes van het wereldkampioenschap in Boedapest bij het onderdeel degen. En dat is een fikse tegenvaller voor de Bossche broers die verwacht hadden de finaleronde te halen.

,,Het ging niet zo best”, gaf Tristan Tulen toe na zijn uitschakeling in het individuele toernooi. ,,Gezien het deelnemersveld had ik de verwachting om bij de laatste zestien te komen. Als je er dan in de voorronde uitligt dan is dat zuur. Ik baal flink.”

De voorbereiding verliep voor Tulen niet optimaal. Op maandag werd zijn wedstrijddegen uit zijn tas gestolen. ,,In de arena was het druk. Er lopen veel mensen rond. Dan kan er iets verdwijnen”, klinkt het nuchter.

Zijn optreden op dinsdag kwam er niet door in gevaar. ,,We hebben genoeg degens bij. Al zitten er minimale verschillen in, een reservedegen ligt net iets anders in de hand. Al moet dat niet uitmaken, want tijdens een wedstrijd moet je ook wel eens wisselen.”

Dinsdag won hij vier van zijn zes poulewedstrijden met zijn reservedegen. Daarom was hij vrijgeloot voor de eerste knock-outronde. In de tweede ronde verloor hij van de Tsjech Martin Rubes. ,,Het is een lastige tegenstander, iemand die in de top honderd hoort, maar ik had er niet van hoeven te verliezen. Ik begon goed, maar hij schampte twee keer mijn hand. Daardoor kwam ik op achterstand. Hij is een defensieve speler en ik kon niet meer terugkomen.”

Door de vroege uitschakeling loopt Tulen veel punten mis in de strijd om plaatsing voor de Olympische Spelen. ,,Ik stond er goed voor, maar nu gaat het lastig worden. Er waren hier veel punten te verdienen. Daarom stond er veel spanning op.”

Pech

Ook zijn jongere broertje Rafael Tulen verloor in de tweede knock-outronde. ,,Hij had pech met de loting”, vond Tristan Tulen. ,,Rafael schermde goed, maar verloor van de ervaren Rus Sergey Khodos. Die is top zestien waardig.”