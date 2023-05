Filmpjes van Soytiet motiveren Rosmalense hockeysters, die na vijf gemiste kansen eindelijk promoveren

Have faith and believe in yourself. De razend populaire ‘motivator’ Soytiet heeft inmiddels met z’n opbeurende filmpjes ook de harten van de Rosmalense hockeyvrouwen gestolen. „Ik kwam het grappige ventje met z’n hoge (zang)stemmetje toevallig tegen op de socials. Sindsdien hebben we het regelmatig over hem en imiteren we zijn vrolijke zwaaibewegingen”, zegt captain Bente Pieters (25). ,,Onze nieuwe Vietnamese ‘vriend’ zorgt voor een ongekend positieve vibe. Kort voor onze kampioenswedstrijd van afgelopen zondag tegen Geel-Zwart (3-1 winst) hebben we nog serieus overwogen om Soytiet in te huren voor een peptalk. Een gepersonaliseerde videoboodschap kost ruim vijftig dollar. Helaas hadden we op dat moment geen creditcard tot onze beschikking.”

Quote Ik ben nogal bijgelovig. Ik begon te denken dat ‘iets’ buiten ons team verantwoor­de­lijk was voor het elke keer mislopen van de promotie Merel Vijn (22)

Pieters is bezig aan haar derde seizoen bij de hoofdmacht van Rosmalen en evenals de meeste teamgenoten altijd wel in voor een geintje. „We trainen elke week keihard, maar hebben ook heel veel lol met elkaar. Voor ons is die combi van wezenlijk belang om goed te kunnen presteren. Ronduit geweldig dat we kampioen zijn geworden. We waren duidelijk de sterkste, waarbij we geen enkel team hebben onderschat. Met nog twee competitieduels voor de boeg is de druk nu al van de ketel.”

Gangmaker

Merel Vijn(22), zeg maar gerust dé gangmaker binnen de ploeg onder leiding van Joost van Lith en Laurens Spijkers, is eveneens door het dolle heen. Ondanks haar leeftijd heeft ze al een keer of vijf een bijna-kampioenschap meegemaakt. „Vorig jaar waren we ook héél dicht bij de titel. Maar daar stak concurrent HOD op het allerlaatste moment een stokje voor. De playoff-wedstrijden leverden niks op. Dat was overigens niet voor het eerst. Als ik kijk naar de ongelukkige sportieve gebeurtenissen van de afgelopen jaren komt dit succes écht als geroepen”, onderstreept Vijn.

„Ik ben nogal bijgelovig. Ik begon te denken dat ‘iets’ buiten ons team verantwoordelijk was voor het elke keer mislopen van de promotie. Waar was trouwens onze gelukssteen gebleven? De mysterieuze steen, ooit gevonden tijdens een uitduel, was plotseling zoekgeraakt. We zullen het er maar op houden dat Soytiet de helpende hand voorlopig heeft overgenomen.”

Met open armen

De nieuwe aanwinst Valerie van Kuijck(19) heeft ontegenzeglijk een belangrijke bijdrage geleverd aan het kampioenschap. Halverwege het seizoen meldde de middenvelder zich bij de selectie. „Ik heb vroeger alle jeugdopleidingen bij Rosmalen doorlopen. Onder de vlag van Kings Talent heb ik anderhalf jaar als student-sporter gebivakkeerd in Amerika. Criminal justice gestudeerd en tegelijkertijd gehockeyd in het team van West Chester University, Pennsylvania. Ik heb daar de tijd van mijn leven gehad. Eenmaal terug in Rosmalen vond ik direct aansluiting bij Dames-1. Ja, ik ben met open armen ontvangen. Met dit team wil ik graag verder. Ik verwacht dat we ons volgend seizoen zullen handhaven in de overgangsklasse”, aldus Van Kuijck.