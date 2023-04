Filou Oostende in ‘Strijd der Lage Landen’ opnieuw te sterk voor Heroes

Heroes heeft in de BNXT League wederom niet kunnen winnen van een Belgische tegenstander. In een goedgevulde Maaspoort werd de officieuze ‘Strijd der Lage Landen’ in het voordeel van Filou Oostende beslecht. De recordkampioen van België was met 76-86 te sterk voor de Nederlandse recordkampioen. Het betekende alweer de zesde nederlaag voor Heroes in deze crossborderfase.

Heroes moest het tegen Oostende doen zonder Keime Helfrich. De forward kwam vanwege knieklachten niet in actie en werd vervangen door Justin van Rooijen. De jongeling van de Basketball Academy zag zijn ploeg vanaf de reservebank voortvarend starten. Via onder meer een driepunter van Chris-Ebou Ndow sloeg Heroes al snel een gaatje met de Belgische gasten, maar die voorsprong verdampte rond het einde van het eerste kwart.

Even wist Heroes de voorsprong daarna nog te heroveren, maar al snel trokken de bezoekers met een goede ‘run’ de wedstrijd naar zich toe. De Bosschenaren keken daardoor halverwege al tegen een achterstand aan: 35-39. ,,We hadden vandaag gewoon een goede tegenstander", erkende coach Erik Braal na afloop. ,,Oostende of Antwerpen is momenteel het beste team van België. Dat maakt de taak om ons te herstellen van een achterstand niet makkelijker.”

Progressie

Het ombuigen van de score lukt dan ook niet. Na rust loopt Oostende verder weg bij Heroes. Richting het einde van het vierde kwart komt de Maaspoort toch weer tot leven, wanneer Austin Price met een driepunter voor wat aansluiting zorgt. Helemaal terug in de wedstrijd komt Heroes echter niet. Toch ziet Braal progressie bij zijn ploeg. ,,We spelen niet goed de laatste weken. Ook vandaag zijn er fases waarin we niet goed zijn. Die duren dan net iets lang. Maar in sommige periodes wisten we elkaar weer goed te vinden. Op het einde is het gat te groot, maar geven we niet op. Daar zit de winst. We zijn bezig meer tempo en veerkracht in de ploeg te krijgen.”

Ondanks dat Heroes in het laatste kwart weer wat aanpikt, blijft de voorsprong voor de bezoekers uit de Vlaamse kustplaats behouden: 76-86. Ten opzichte van de flinke nederlaag eind maart in Oostende (82-56), is het verschil in de Maaspoort dus kleiner. Toch vergelijkt Braal het spel van zijn team vooral met de recentere wedstrijden. ,,Vandaag scoren we over de 75 punten. Terwijl we in mijn ogen nog niet efficiënt genoeg waren. Als we daar aan werken en het vertrouwen in elkaar hervinden, komen we weer terug op ons niveau.”

Afgelopen week raakte Heroes de koppositie al kwijt aan Antwerpen, inmiddels komt ook de Nederlandse hegemonie in gevaar. ZZ Leiden en Donar Groningen zitten op het vinkentouw om de Bosschenaren voorbij te streven op de ranglijst. Woensdag krijgt Heroes alweer de kans zich te herpakken. Een uitdaging is dat wel. De mannen van Braal gaan dan op bezoek bij koploper Telenet Giants Antwerp.

Heroes - Filou Oostende 76-86 Kwartstanden: 22-20, 13-19, 17-22, 24-25. Scores Heroes: Ndow 20, Thomas 12, Van der Mars 10, Price 9, Kohs 9, Naar 7, Van Vliet 4, Webster 3, Kok 2.