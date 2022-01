Final Stage Q School dag 2 | Jelle Klaasen en Benito van de Pas beleven slechte dag

Dakar-journaal Etappe 6 | Van Kasteren verliest terrein door kapotte band, etappe voor motoren afgebroken

Daags voor de rustdag heeft Janus van Kasteren toch een tikje moeten incasseren in de Dakar Rally. De trucker uit Veldhoven verloor in het tweede deel van de zesde etappe de aansluiting met de Russische Kamazzen. Van Kasteren viel in tussentijden terug naar de dertiende plaats, maar wist in de slotfase nog wat plaatsen te winnen.

9 januari