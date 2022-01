Final Stage Q School dag 3 | Van de Pas doet goede zaken, maar moet op laatste dag nog vol aan de bak

Van de Pas verloor in de achtste finale van landgenoot Luc Peters (6-5). De Tilburger kreeg in die partij een matchdart, maar Van de Pas slaagde er niet in om 76 uit te gooien en Peters te breken. Hij zal zaterdag naar alle waarschijnlijkheid de kwartfinale of halve finale moeten halen om via het algemeen klassement kans te maken op een tourcard. Natuurlijk zou dagwinst ook een toegangsbewijs opleveren.