Finale om landskampioenschap lonkt voor Heroes, Bossche ploeg neemt een 2-0-voorsprong tegen Donar

Een derde overwinning in de best of five-serie tegen de Groningse rivaal volstaat komende zaterdag in De Maaspoort om de eindstrijd om het landskampioenschap te bereiken. En dat terwijl her en der gevreesd werd dat het een ongelijke strijd zou zijn in de halve finales tussen de twee Nederlandse grootmachten.

Donar Groningen, de ploeg met de diepste bank van Nederland, tegen Heroes Den Bosch, dat door blessures zijn sterspeler Mike Carlson en ‘big man’ Morgan Stilma moet missen. Maar zie, dinsdag in het eerste duel in Den Bosch bleef het gemankeerde Heroes al overtuigend overeind: 77-65.

En ook donderdag in MartiniPlaza begon het team van Erik Braal zonder ontzag voor de rijkere tegenstander. Traditiegetrouw bleef het Groningse publiek staan tot de eerste score van de thuisploeg. Daar moesten de fans bijna drie minuten op wachten. Heroes had er toen al twee driepunters in liggen. Maar nadat Henry Caruso voor Donar de eerste driepunter aan had laten tekenen, volgde meteen ook de tweede van de voormalige Heroes-speler: 6-6.

Verdedigend ijzersterk

Even later stond de thuisploeg zowaar voor (9-8), maar dat was meteen ook voor het laatst in de wedstrijd. Heroes kwam met name verdedigend ijzersterk voor de dag in Groningen. Het eerste kwart werd afgesloten met een voorsprong van 11-16 en bij rust was de voordelig marge opgelopen naar 28-38. Dat gat van tien punten bleef in het derde kwart intact: 48-58.

In het slotkwart dreigde de wedstrijd te kantelen. Donar kwam terug tot 60-64 en 63-67 en met het fanatieke thuispubliek erachter (2700 bezoekers) leek Heroes even te wankelen. Maar de Bossche ploeg herpakte zich snel en speelde de wedstrijd geroutineerd uit: 67-73.

Grote man bij Heroes was Shane Hammink, die in de hal waar hij nog niet zo lang geleden thuis was nu 20 punten aan liet tekenen voor de tegenstander.

Quote 2-0 is comforta­bel, maar het is nog niet gespeeld. Donar is een ploeg die drie wedstrij­den op rij kan winnen Shane Hammink (27), Guard Heroes Den Bosch

In de andere halve finale nam ZZ Leiden gisteravond een 2-0-voorsprong tegen Landstede Hammers, zodat dezelfde finale als een jaar geleden in het verschiet ligt. Toen verloor Heroes met 3-0 van Leiden.

Ondanks de 2-0-voorsprong wilden coach Braal en uitblinker Hammink zich donderdagavond nog niet rijk rekenen of speculeren over een finaleplaats. ,,2-0 is comfortabel, maar het is nog niet gespeeld”, waarschuwde Hammink. ,,Donar is een ploeg die drie wedstrijden op rij kan winnen.”

Vierde keer

Het was donderdag al de vierde keer dit seizoen dat Heroes Donar in een rechtstreekse confrontatie versloeg. Slechts een keer verloor de Bossche ploeg van de Groningers, uitgerekend in de bekerfinale.

De derde halve finalewedstrijd tussen Heroes en Donar begint zaterdag in De Maaspoort om 20.00 uur.

Donar - Heroes 67-73

Kwartstanden: 11-16, 17-22, 20-20, 19-15.

Scores Heroes: Hammink 20, Price 16, Mounce 13, Kherrazi 9, Maxhuni 5, Van der Mars 4, Van Vliet 4, Ogunleye 2.