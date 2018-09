Finale play-offs Trappers kan WK van Oranje in de weg zitten

Dit keer is het nog maar de vraag of dat gaat lukken. Indien Trappers voor het vierde jaar op rij de finale van de play-offs in de Oberliga bereikt, dan zouden club- en nationale ijshockeybelangen kunnen gaan botsen. Als de finalereeks van de play-offs (best-of-five) in 3-0 (winst of verlies) eindigt, dan kunnen de Tilburgse internationals nog net tijdig in Estland zijn voor het WK. Maar bij een vierde duel in de finale van de play-offs (op 28 april) is dat ondoenlijk. Een eventuele vijfde, beslissende wedstrijd in de finale van de play-offs is gepland op 30 april.