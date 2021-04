Flevopolder dient als speeltuin voor winnend HC Tilburg

Overzicht vrouwen Unicum onder trainer Ehren: hockey­sters Den Bosch gaan onderuit tegen HDM

18 april Nog nooit lieten de hockeysters van Den Bosch in de hoofdklasse, onder het bewind van trainer Raoul Ehren, punten liggen tegen HDM. Daar kwam vandaag verandering in. In eigen huis ging Den Bosch pijnlijk onderuit: 1-2.