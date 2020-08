Floorball Den Bosch start met open training op 28 augustus

Floorball is een kruising tussen hockey en ijshockey, wordt gespeeld met een plastic, holle bal zodat beschermende kleding niet nodig is. Vaarwerk, afkomstig uit Boxtel en nu woonachtig in Den Bosch, kwam in aanraking met de sport tijdens haar studie in Nijmegen. Later verhuisde ze naar Rotterdam en ging in Den Haag floorballen. Met dat team werd ze landskampioen. ,,In Den Bosch gaan we eerst een tijdje trainen. De bedoeling is om na een tijdje, voor wie dat willen, een competitieteam te formeren.”