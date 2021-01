Florian Rijkers (15) van Heroes Den Bosch is de jongste speler ooit in de eredivisie basketbal

Corona bij Heroes-tegenstan­der Borisfen, Wit-Russische ploeg komt niet naar FIBA Europe Cup

23 januari Heroes Den Bosch hoeft het komende week in De Maaspoort niet op te nemen tegen BC Borisfen. Bij een speler van de Wit-Russische basketbalploeg is corona geconstateerd, waarna de autoriteiten in Wit-Rusland het hele team hebben verplicht om tien dagen in quarantaine te gaan.