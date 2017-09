Forse oefennederlaag voor New Heroes

Brabants pri­vé-col­lec­tief sterk voor de dag in GP Assen

17:09 Met 3 rijders in de top 9 kwam het HSF Motorsport Team uit Cuijk sterk voor de dag in de 2e manche van de GP motorcross in Assen. Een podiumplaats bleek echter te hoog gegrepen in het Drentse zand voor het Brabantse privéteam, getraind door ex-wereldkampioen Dave Strijbos.