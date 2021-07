Foutenfestival in Tsjechië zorgt voor duivels dilemma Herlings

Luuk Maas piekt op EK met vijfde plaats: ‘Ik heb nog nooit zo lang moeten bijkomen’

9 juli Tilburger Luuk Maas heeft bij het EK onder 23 in Talinn de vijfde tijd gelopen op de 10.000 meter. In bijna tropische omstandigheden in de Finse stad liep hij naar een tijd van 29.29,02 minuten.