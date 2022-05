Fraai kunststuk van debutant BE’79 door direct play-offs in te stappen

De zaalvoetballers van BE’79 leverden een waar kunststuk af door als debutant in de eredivisie meteen de play-offs te bereiken. Op de allerlaatste speeldag van de kampioenspoule moest het gaan winnen bij directe concurrent HV/Veerhuys, dat vooraf evenveel punten had dan de Berkel-Enschotse formatie. Dat deed de ploeg van coach Jeroen Hakkens met de hakken over de sloot, 5-6. Een gelijkspel had, gezien de eerdere uitslagen in de najaarscompetitie, niet volstaan.

Na de pauze nam de thuisploeg alle risico’s door constant de keeper te wisselen voor een extra veldspeler. BE’79 profiteerde daar optimaal van. Joey van Hoof schoot de 3-5 in een leeg doel binnen en BE’79-keeper Dennis Kapteijns deed hem dat even later na, 3-6. In de laatste vier minuten werd het uitermate spannend toen de West-Friese formatie terugkwam tot 5-6. In de slotseconden kreeg Reggy Elias nog rood, maar de benauwde winst werd met hangen en wurgen over de streep getrokken. Voor BE’79 begint de eindstrijd maandag al als het in één duel met AGOVV moet zien af te rekenen om de kwartfinale binnen te stappen.