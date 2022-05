Fraaie uitverkiezing voor Peter Murphy: Udenaar opgenomen in Volleyball Hall of Fame

De in Uden woonachtige Peter Murphy is opgenomen in de International Volleyball Hall of Fame. De voormalig volleyballer, trainer, technisch directeur en prestatiemanager is een van de zes nieuwelingen op de prestigieuze lijst, die nu zes Nederlanders telt.

Murphy (75) begon zijn carrière in de topsport als volleyballer. Daarna werd hij volleybaltrainer en werd hij in 1978 en 1985 verkozen tot volleybalcoach van het jaar. Met het Nederlandse vrouwenteam veroverde hij in 1985 brons en in 1991 zilver op het EK. Daarnaast was de Udenaar ook een tijdlang actief als technisch directeur van de Nederlandse Volleybalbond en werkte hij vijftien jaar als prestatiemanager voor teamcoaches bij NOC*NSF.

,,Dit is wel iets aparts hoor”, reageerde Murphy eerder in gesprek met deze site nadat hij hoorde van zijn nominatie. ,,Ik was er alleen totaal niet mee bezig, ben druk met andere dingen. En dan word je ineens gebeld en dan krijg je dit te horen. Verrassend, maar ook heel leuk.”

De in Canada geboren Murphy gaf destijds al aan benieuwd te zijn of hij ook daadwerkelijk een plekje zou krijgen in de Hall of Fame. ,,Dat zou het verhaal wel afmaken natuurlijk. Als het zo is: top, heel leuk om erbij te horen. Lukt het niet, is er ook geen man overboord. Hoe dan ook: het zal me leven niet meer gaan veranderen.”

Nu zes Nederlanders in Volleyball Hall of Fame

De International Volleyball Hall of Fame bevindt zich in de Amerikaanse plaats Holyoke, de plek waar het volleybal in 1895 werd uitgevonden. In 1985 werd de uitvinder van de sport - William G. Morgan - als eerste lid van de Hall of Fame ingewijd. Op dit moment staan er zes Nederlanders in de Hall of Fame: Joop Alberda, Peter Blangé, Bas van de Goor en Ronald Zwerver werden al eerder toegevoegd. Dit jaar kwam - naast Murphy - ook zitvolleybalpionier Pieter Joon (80) op de lijst.

