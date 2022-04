Gajser deelt mokerslag uit in WK motorcross, Coldenhoff net naast podium

In beide races moest Gajser af zien te rekenen met een snelle starter. In de eerste manche was dat Jorge Prado, die na ingehaald te zijn zelf in de fout ging. De grootste uitdager van Gajser in het WK reed een dramatisch weekend en verloor 33 punten. In de tweede manche rekende Gajser af met thuisrijder Pauls Jonass. De voorsprong van de Sloveen in het WK is inmiddels 66 punten. Jonass ging wel mee naar het podium, voor Fernandez.