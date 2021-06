Gajser loopt uit op Herlings, Cairoli wint GP

Herlings kende een matige start en zat klem achter zijn merkgenoten Tony Cairoli en Jorge Prado. The Bullet koos in de openingsfase echter goede lijnen en hield daardoor de leiders in zicht. Uiteindelijk kon hij zich na enkele stevige gevechten naar de vierde plek vechten, waarmee de schade werd beperkt. Dankzij een derde plek in de eerste manche haalde hij bovendien het podium in de daguitslag achter Cairoli en Gajser.

Van de Moosdijk vierde in MX2

Roan van de Moosdijk was de beste Nederlander in de opstapklasse. De Eindhovenaar revancheerde zich van een middelmatige achtste plek in de eerste manche en werd in de tweede manche vierde, net als in de daguitslag. Lang leek het erop dat zijn teamgenoot Mathys Boisrame de grote winnaar zou worden in Matterley Basin, waar WK-leider Tom Vialle in de training moest toegeven aan zijn blessure en niet in actie kwam. Het was echter niet Boisrame maar diens landgenoot Maxime Renaux die de winst en de rode plaat greep.