Galavoorstelling Hofland bij ruime zege Trappers op Herner EV

Op papier een topper, in de praktijk dicteerde Trappers. Het was geen eenrichtingsverkeer, maar de ploeg van Bo Subr toonde dat het dodelijk effectief kon zijn voor het vijandelijke doel, terwijl het dit seizoen zo vaak moeite had met scoren. Opnieuw vloeiden de doelpunten rijkelijk tegen Herner EV, want in Duitsland mondde het duel ook uit in een monsterscore voor Trappers: 1-7.