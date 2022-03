Gangmaken, helpen en heel soms zelf winnen: het geheim van een goede haas tijdens de marathon

BE’79 begint zonder druk aan de kampioens­pou­le: ‘Maar wel meteen een belangrij­ke wedstrijd’

Met een uitwedstrijd tegen Volendam beginnen de zaalvoetballers van BE’79 uit Berkel-Enschot vrijdagavond aan de kampioenscompetitie in de eredivisie. De doelstelling is al bereikt en is nu bijgesteld, vertelt John Adriaansen, die zowel assistent-trainer als bestuurslid technische zaken is.

