Gascrisis in Duitsland bedreigt competitie Tilburg Trappers

,,Omdat Rusland de gaskraan dreigt dicht te draaien, worden er al plannen gemaakt in Duitsland”, weet algemeen directeur Ruud van Baast van Trappers. ,,Eén daarvan is het sluiten van onder meer zwembaden en ijshallen. Maar er is nu al een lobby opgestart om de hallen waar Oberliga of hoger wordt gespeeld, open te houden.”

Willem II

Van Baast verwacht dat het speelschema van de Oberliga spoedig bekend zal zijn. ,,We hebben aangegeven geen thuiswedstrijd te willen spelen als Willem II een risicoduel afwerkt in eigen stadion. Maar we zullen een aantal keer gelijktijdig thuis spelen. Dat doen we liever niet, maar het is niet te voorkomen.”