Geen 125.000 euro? Dan geen promotie: de titel verliest bij Volley Tilburg toch wat glans

Alle drie dachten ze nog even terug aan 2015. Erik Kwantes, Martijn Musters en Tim Swaan volleybalden toen bij Triade en grepen op de laatste speeldag nét naast de titel. Vorige week liep het onder de vlag van Volley Tilburg wel goed af. De ploeg werd kampioen in de topdivisie B, maar promoveert niet vanwege geld dat daarmee gemoeid is.

Kwantes en Musters zijn inmiddels coach, Swaan is bezig aan zijn laatste weken als speler. Na een paar jaar in België, kwam hij dit seizoen terug naar Tilburg met het doel om kampioen te worden. ,,Ik ben heel erg blij dat het gelukt is. Na een serie belangrijke wedstrijden in februari en maart wisten we dat het eigenlijk goed moest komen, maar het werd toch nog spannend. Dan speelt het verleden ook mee. Het is een paar keer nét misgegaan.”

De meest pijnlijke van die keren was in 2015, vlak voor de fusie die tot Volley Tilburg leidde. Triade greep, ondanks een zege op de slotdag, op basis van setgemiddelde nét naast de titel in de eerste divisie. Nu kwam het niet zo ver. In en tegen Zaanstad verloor Volley Tilburg zaterdag de voorlaatste wedstrijd met 3-2, maar omdat ook concurrent Sliedrecht Sport 2 schade opliep, was het ene puntje dat de nederlaag opleverde precies genoeg. Kwantes: ,,Gelukkig komt het nu niet op de laatste speeldag aan, zoals in 2015. Ik heb daar de laatste tijd vaak aan teruggedacht.”

Quote Het blijft vreemd. Een kampioen zou altijd moeten kunnen promoveren, vind ik Erik Kwantes

,,Het is een heel hecht collectief. Eigenlijk gewoon een vriendenteam”, zegt Musters over de kampioensploeg. ,,Als staf vinden we dat soms een nadeel. Het is niet verkeerd om er een klootzak bij te hebben die iedereen af en toe de waarheid zegt. Nu zijn ze soms te vriendelijk naar elkaar. Maar dat ze zo hecht zijn, ook buiten het veld, is natuurlijk ook een voordeel. Ze werken keihard voor elkaar.”

Wel titel, maar door 125.000 euro geen promotie

De topdivisie is het tweede niveau, onder de eredivisie. Maar de titel geeft gek genoeg geen recht op promotie. Om eredivisie te spelen is een begroting van 125.000 euro nodig. Iedereen kan een verzoek indienen, los van de prestaties. Bij Volley Tilburg zit dat er voorlopig nog niet in. ,,Bij ons betalen de spelers nog gewoon contributie”, schetst Musters.

Kwantes zet vraagtekens bij de regels: ,,We wisten het vooraf, maar het blijft vreemd. Een kampioen zou altijd moeten kunnen promoveren, vind ik. Deze jongens verdienen het gewoon om eredivisie te spelen.” Ook Swaan baalt ervan: ,,Het haalt wel een klein stukje glans weg van het kampioen worden.”

Wel volgt er op 29 april nog een duel in Ede om het amateurkampioenschap van Nederland, met de nummer één van de andere topdivisie-poule. Maar die nieuwe titel leeft nog niet. Sommige spelers zijn dan op vakantie. Ook Swaan. ,,We hoorden pas heel laat over die datum. Kampioen worden was het doel, daar leefden we naartoe. Niet naar dat duel in Ede, al willen we daar zeker winnen.”

Zijn volleybalcarrière zit er na dit seizoen op. ,,Ik heb dat nieuws maandag aan het team verteld. Ik wilde heel graag een keer kampioen worden op dit niveau. Dit is een mooi moment om te stoppen.”