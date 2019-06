Géén armen, maar toch een van de beste schutters op het WK in Den Bosch: ‘Dit is alleen maar makkelijker’

videoBoogschieten zónder handen en dan nog bijna de beste van de wereld zijn: de Amerikaan Matt Stutzman trekt bekijks tijdens het WK para-handboogschieten in Den Bosch. Hij is niet de enige met een bijzonder verhaal van het voorafje op het reguliere WK, dat Tweede Pinksterdag begint.

Zelf doet hij alsof het zowat de normaalste zaak van de wereld is. Maar Matt Stutzman beseft zelf ook wél waarom hij bekijks trekt tijdens het WK parahandboogschieten in Den Bosch. De Amerikaan is de enige in het deelnemersveld met 52 nationaliteiten die met zijn voeten schiet. Hij werd zonder armen geboren. ,,En ik wil wél iedere dag voedsel voor mijn gezin op tafel hebben”, stelt hij.

Dat behoeft uitleg. Stutzman vertelt dat hij opgroeide in een klein dorpje in de staat Iowa en graag mét zijn vader met pijl en boog wilde jagen. Inmiddels is hij een fervent jager en visser, die zo in zijn eigen behoeften en die van zijn vrouw en drie kinderen voorziet. Omdat hij ondanks zijn beperking aardig met pijl en boog overweg kon, besloot hij er in 2009 zijn sport van te maken. Of zoals hij zelf zegt: ,,Ik houd van jagen. Mijn hobby is nu mijn beroep.” Hij traint zo’n drie uur per dag en mét resultaat: op de Paralympische Spelen in Londen won hij al eens zilver en op de ranglijst is hij nummer één van de wereld. ,,Beenspieren zijn sterker dan armspieren. Voor mij is het dus alleen maar makkelijker”, zegt hij met een grijns.

De Armless Archer was ook favoriet om er in Den Bosch met het goud vandoor te gaan. Wás, want gisteren verloor hij in de halve finale op het kunstgrasveld van The Dukes van landgenoot Ben Thompson. En dus schiet hij morgen op de Parade voor het brons. ,,Dat is wel even balen, ja. Maar het belangrijkste is dat een Amerikaan hier goud wint”, zegt Stutzman collegiaal.

Droom

De 36-jarige Amerikaan leeft goed van zijn sport en verdient goed geld aan lezingen. Hoe anders is dat voor Roy Klaassen, de enige Nederlander in Den Bosch. Hij is buiten het WK veelal op zichzelf aangewezen en zag veel collega’s de laatste jaren dan ook afhaken. ,,Ik ben nu zo’n twee jaar bezig en ben al blij hoe ver ik ben gekomen”, zegt Klaassen, die woensdag al in de 1/24ste finale werd uitgeschakeld. Hij droomt van de Paralympische Spelen. Is het niet in Tokio volgend jaar, dan wel ergens later een keer.

Klaassen (35) heeft de tijd, zegt hij erbij. Door een motorongeluk liep hij in 2009 een dwarslaesie op en duurde het even voordat hij een sport vond die hij wel zag zitten. Totdat hij oude bekende Pier Elzinga, de vader van voormalig Europees Kampioen Peter, trof. ,,Ik ken Pier van vroeger uit de wijk. Hij vroeg of ik het wilde proberen, dat heb ik gedaan. Sindsdien ben ik blijven hangen.”

Blinde Belg pakt wereldtitel

En zo heeft elke para-atleet zijn verhaal in Den Bosch. Wat te denken van de Belg Ruben Vanhollebeke (38), die ondanks dat hij blind is een puntenrecord schoot. Hij pakte woensdag de wereldtitel, net zoals de slechtziende Brit James Prowse (60). Die had weinig tijd voor een feestje, omdat zijn kleinzoon gisteren werd geboren. Het zijn de verhalen die het voorafje op het reguliere WK, dat maandag begint, de moeite waard maken. Vraag maar aan Klaassen en de Armless Archer.