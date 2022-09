Geen Champions League voor Heroes Den Bosch, Unicaja Malaga blijkt veel en veel te sterk

UpdateHeroes Den Bosch moet het dit Europese basketbalseizoen opnieuw stellen met een rol in de FIBA Europe Cup. De landskampioen werd vrijdagavond in de halve finales van de kwalificaties voor de Champions League uitgeschakeld door het Spaanse Unicaja Malaga met de alleszeggende cijfers 114-58.

Met nog één minuut te spelen in het eerste kwart wreef Erik Braal eens over zijn kin. Met een zorgelijke blik keek de coach van Heroes Den Bosch naar het immense scorebord in het Palacio de Deportes José María Martín Carpena. Voor het eerst was het verschil met Unicaja Malaga opgelopen naar tien punten: 26-16.

‘Wat nu?’ stond op het gezicht van Braal te lezen, die de zware bui die zijn ploeg te wachten stond op dat moment kennelijk al voelde hangen. Het was vooraf eigenlijk al een ongelijke strijd in de halve finales van de kwalificaties van de Champions League. De voormalige EuroLeague-club uit Zuid-Spanje tegen de trotse kampioen van Nederland. Oftewel een budget van tien miljoen euro tegenover een budget van twee miljoen euro.

Europees kampioen

Twee spelers (Alberto Diaz en Dario Brizuela) die afgelopen zondag met het Spaanse team nog Europees kampioen werden tegenover een groep spelers waarvan alleen Jito Kok in de groepsfase van dat EK in actie kwam. En dan speelde Unicaja ook nog eens thuis, waar het zich gesteund wist door een enthousiaste aanhang.

Maar Heroes had vooraf enkele strohalmen om zich aan vast te grijpen. ,,Het is maar één wedstrijd en dan heb je altijd kans”, had Braal zijn ploeg vooraf voorgehouden. Bovendien had Heroes al twee wedstrijden in de benen: de verloren BNXT Supercup tegen Filou Oostende van afgelopen zaterdag en de gewonnen kwartfinale in Champions League-kwalificatie tegen het Litouwse Siauliai van woensdag. Voor Unicaja was het vrijdag zijn eerste officiële wedstrijd van dit seizoen.

Het maakte geen verschil voor de Spanjaarden. Heroes mocht via Thomas van der Mars de score nog openen (0-2) en tot 12-12 bij blijven, maar daarna gaf Unicaja gas. Met de alleszeggende kwartstanden 26-16, 27-13, 30-16 en 31-13 denderde de thuisclub naar een hele dikke overwinning: 114-58.

Quote Als basketbal­lief­heb­ber was het een genot om te zien hoe Unicaja speelde. Als coach van de tegenstan­der was het erg pijnlijk Erik Braal (51), Coach Heroes Den Bosch

,,Als basketballiefhebber was het een genot om te zien hoe Unicaja speelde. Als coach van de tegenstander was het erg pijnlijk”, verwoordde Braal na afloop zijn gevoelens. Hij betitelde het pak slaag voor Heroes als een ‘reality check'.

,,Zij speelden echt heel erg goed, maar daar gaven wij ze ook de kans toe. En wij kwamen niet aan ons niveau, maar dat dwong Unicaja ook af. Dit is echt een hele goede ploeg, volgens mij een van de kandidaten om dit seizoen de Champions League uiteindelijk te winnen. Een ploeg van dit kaliber zullen wij dit seizoen niet meer tegenkomen, maar we moeten wel lessen proberen te trekken uit deze nederlaag”, aldus Braal

Droom

Met het verlies in Malaga kwam er voor Heroes een einde aan het kwalificatietoernooi en aan de droom om de eerste Nederlandse club in het hoofdtoernooi van de Champions League te worden. Heroes speelt dit Europese seizoen opnieuw in de FIBA Europe Cup. ,,Maar dat is wel enkele niveautjes lager dan wat Unicaja liet zien", zei Braal.

Voor zijn ploeg wacht komende woensdag de strijd om de Nederlandse Supercup en de kans om tegen bekerwinnaar Donar Groningen de eerste prijs van dit seizoen te pakken. Het is de vraag hoe Heroes in dat duel het zware verlies van vrijdagavond verwerkt. ,,We zullen in de spiegel moeten kijken en ons daarna weer volledig op die wedstrijd moeten richten”, aldus Braal. Heroes - Donar begint woensdag in De Maaspoort om 20.00 uur.

Unicaja Malaga (Spa) - Heroes Den Bosch (Ned) 114-58

Kwartstanden: 26-16, 27-13, 30-16, 31-13.

Scores Heroes: Ndow 9, Price 8, Thomas 8, Naar 7, Webster 6, Kohs 5, Van der Mars 5, Van Vliet 4, Grantsaan 2, Kok 2, Rijkers 2.